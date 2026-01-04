Real Madrid – Real Betis 5:1

Real Madrid feiert auch ohne den verletzten Kylian Mbappé gegen Betis Sevilla einen souveränen Sieg. Matchwinner beim 5:1 ist Gonzalo Garcia (21), der bei seiner Torpremiere in der Liga gleich einen Hattrick schiesst. Der erste Streich gelingt dem Mbappé-Ersatz in der 20. Minute, als er nach einem Freistoss von einem Stellungsfehler von Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez profitiert und das Heimteam per Kopf in Führung bringt. Kurz nach der Pause doppelt Garcia mit einem satten Schuss zum 2:0 nach.

Seine Leistung krönt Garcia in der 82. Minute mit seinem dritten Treffer, worauf er von den Fans im Bernabeu bei seiner Auswechslung mit einer Standing Ovation verabschiedet wird. Den Schlusspunkt setzt sein Namensvetter Fran Garcia mit dem 5:1 in der Nachspielzeit. Dank des Sieges bleibt das Team von Xabi Alonso in Tuchfühlung mit Leader Barcelona. Der Rückstand auf den Erzrivalen beträgt weiterhin vier Punkte.

Sevilla – Levante 0:3

Was für ein Fehlstart von Sevilla ins neue Jahr! Der Europa-League-Sieger von 2023 geht im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Levante gleich mit 0:3 baden. Dabei agiert das Team des Schweizers Djibril Sow (spielt 90 Minuten durch) trotz viel Ballbesitz und Feldüberlegenheit nicht zwingend genug. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestraft Iker Losada das Heimteam ein erstes Mal für seine Ineffizienz. In der 77. Minute sorgt Carlos Espes für das 0:2 aus Sicht Sevillas. Noch schlimmer kommts in der Schlussphase: Erst verschiesst der eingewechselte Isaac Romero einen Elfmeter, der die Spannung zurückgebracht hätte; sozusagen im Gegenzug besiegelt Carlos Álvarez Sevillas Klatsche zum Jahresauftakt. Rubén Vargas – der zweite Schweizer in den Diensten Sevillas – fehlt den Andalusiern weiterhin verletzt.