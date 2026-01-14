DE
Albacete Balompie
Albacete Balompie
3:2
Real Madrid
Real Madrid
Albacete Balompie
Albacete Balompie
Beendet
3:2
Real Madrid
Real Madrid
Villar del Fraile 42'
Betancor 82', 90'+4
Mastantuono 45'+3
Torres 90'+1

Albtraum-Debüt für neuen Coach
Real fliegt gegen Underdog aus dem Cup

Nächste Klatsche für Real Madrid: Gegen den Zweitligisten Albacete fliegen die Königlichen aus der Copa del Rey. Alvaro Arbeola erlebt ein echtes Albtraum-Debüt.
Publiziert: 14.01.2026 um 23:33 Uhr
1/5
Albacete, der Underdog aus der zweithöchsten spanischen Liga, wirft das grosse Real Madrid raus.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Cédric Heeb und Keystone-SDA

Real Madrid ist im freien Fall: Supercopa-Pleite gegen Erzrivale Barcelona, die Trennung von Trainer Xabi Alonso – und jetzt noch das blamable Aus in der Copa del Rey gegen den Zweitligisten Alabcete. Was für ein Horror-Debüt für den neuen Coach Alvaro Arbeola.

Die frühe Führung des Underdogs (42.) können die Königlichen dank Franco Mastantuono noch vor dem Pausenpfiff ausgleichen (45.+3). Auch auf das 2:1 von Albacete, das in der 82. Minute fällt, hat der 20-fache Cupsieger eine Antwort. Gonzalo García gleicht aus (90.+1) und rettet Real zumindest in die Verlängerung – vermeintlich. Denn Jefte Betancor, der schon für das zweite Tor von Albacete verantwortlich war, schlenzt seine Farben drei Minuten später zum Sieg – und wirft Real raus. Danach brechen alle Dämme.

Ein Klassenunterschied ist über die komplette Spielzeit kaum zu entdecken. Real erspielt sich gegen den Tabellen-17. der Segunda Division wenig Torchancen, die Gastgeber haben sogar die besseren Möglichkeiten.

Nun ist endgültig Feuer unter dem Dach des Santiago Bernabeu. «Eine echte Schande», titelt die Zeitung «Marca» nach Schlusspfiff. Gut möglich, dass die Kritik im spanischen Blätterwald die nächsten Tage nicht abklingen wird.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Victor
Garcia Verdura
Spanien
Anstoss
Mittwoch
14. Januar 2026 um 21:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
