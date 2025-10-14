DE
Bittere News für Barça
Muskelriss – Superstar Lewandowski droht, Clásico zu verpassen

Rückschlag für den FC Barcelona: Stürmer Robert Lewandowski hat sich während der Nati-Pause verletzt. Sein Einsatz im Clásico gegen Real Madrid ist mehr als fraglich.
Publiziert: vor 48 Minuten
Schlechte Nachrichten für Barcelona: Robert Lewandowski droht für den Clasico auszufallen.
Andri BäggliRedaktion Sport

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Robert Lewandowski hat sich während der Nati-Pause mit Polen beim 2:0-Sieg gegen Litauen den Muskel des hinteren linken Oberschenkels gerissen. Das teilen die Katalanen auf den sozialen Medien mit. Zuvor hat er aber noch das zweite polnische Tor geschossen. Wie lange der Stürmer ausfällt, ist nicht bekannt. «Seine Genesungsdauer hängt mit der Entwicklung der Verletzung zusammen», schreibt der Klub.

Klar ist, dass der Clásico gegen Real Madrid in zwei Wochen mehr als nur in Gefahr ist. Dazu kommt, dass Lewandowski nur einer von vielen prominenten Namen im Lazarett ist. Nebst Dani Olmo sind auch Raphinia und Fermin Lopez angeschlagen – auch bei ihnen ist der Einsatz beim Kracher gegen den Erzrivalen fraglich. Immerhin gibt es auch eine positive Nachricht: Lamine Yamal ist nach einer dreiwöchigen Verletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

