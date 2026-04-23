Real Madrid muss wegen Muskelverletzungen für den Rest der Saison auf Arda Güler und Eder Militao verzichen. Auch die für die WM qualifizierten Nationalteams zittern um ihre Leistungsträger.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist bislang nicht die Saison von Eder Militao (28): Rund drei Monate lang hat der Verteidiger von Real Madrid wegen einer Muskelverletzung in dieser Spielzeit schon pausieren müssen, ehe er Anfang April auf den Fussballplatz zurückgekehrt ist. Und nun das: Wie sein Klub am Donnerstag mitteilt, fällt der Brasilianer nach seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Alaves am Dienstag wegen einer muskulären Blessur im linken Oberschenkel wieder aus.

Gemäss der spanischen Sportzeitung «Marca» handle es sich um eine «besorgniserregende» Verletzung – sogar eine Teilnahme an der WM sei zweifelhaft. Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko in die Endrunde.

Auch für Real ist der Ausfall im Saisonfinale bitter, zumal es nicht der einzige ist: Auch Mittelfeldspieler Arda Güler (21) leidet seit der Partie gegen Alaves an einer Muskelverletzung und kann in dieser Saison nicht mehr mittun. Immerhin: Sein WM-Abenteuer mit der Türkei dürfte nicht in Gefahr sein, wie die «Marca» schreibt.

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