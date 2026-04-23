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Auch WM betroffen?
Real-Duo fällt bis Saisonende aus

Real Madrid muss wegen Muskelverletzungen für den Rest der Saison auf Arda Güler und Eder Militao verzichen. Auch die für die WM qualifizierten Nationalteams zittern um ihre Leistungsträger.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Arda Güler kann für den Rest der laufenden Saison nicht mehr mittun.
Foto: Icon Sport via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es ist bislang nicht die Saison von Eder Militao (28): Rund drei Monate lang hat der Verteidiger von Real Madrid wegen einer Muskelverletzung in dieser Spielzeit schon pausieren müssen, ehe er Anfang April auf den Fussballplatz zurückgekehrt ist. Und nun das: Wie sein Klub am Donnerstag mitteilt, fällt der Brasilianer nach seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Alaves am Dienstag wegen einer muskulären Blessur im linken Oberschenkel wieder aus.

Gemäss der spanischen Sportzeitung «Marca» handle es sich um eine «besorgniserregende» Verletzung – sogar eine Teilnahme an der WM sei zweifelhaft. Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko in die Endrunde.

Auch für Real ist der Ausfall im Saisonfinale bitter, zumal es nicht der einzige ist: Auch Mittelfeldspieler Arda Güler (21) leidet seit der Partie gegen Alaves an einer Muskelverletzung und kann in dieser Saison nicht mehr mittun. Immerhin: Sein WM-Abenteuer mit der Türkei dürfte nicht in Gefahr sein, wie die «Marca» schreibt.

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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
32
55
82
2
Real Madrid
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
32
8
49
6
Getafe CF
Getafe CF
32
-4
44
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
0:0
32
-11
39
12
FC Girona
FC Girona
32
-13
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:0
32
-9
36
14
Valencia CF
Valencia CF
32
-12
36
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
32
-9
35
16
Elche CF
Elche CF
32
-7
35
17
Sevilla FC
Sevilla FC
0:1
32
-13
34
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
Levante UD
1:0
32
-14
32
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Champions League
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Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
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