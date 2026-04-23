Es ist bislang nicht die Saison von Eder Militao (28): Rund drei Monate lang hat der Verteidiger von Real Madrid wegen einer Muskelverletzung in dieser Spielzeit schon pausieren müssen, ehe er Anfang April auf den Fussballplatz zurückgekehrt ist. Und nun das: Wie sein Klub am Donnerstag mitteilt, fällt der Brasilianer nach seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen Alaves am Dienstag wegen einer muskulären Blessur im linken Oberschenkel wieder aus.
Gemäss der spanischen Sportzeitung «Marca» handle es sich um eine «besorgniserregende» Verletzung – sogar eine Teilnahme an der WM sei zweifelhaft. Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko in die Endrunde.
Auch für Real ist der Ausfall im Saisonfinale bitter, zumal es nicht der einzige ist: Auch Mittelfeldspieler Arda Güler (21) leidet seit der Partie gegen Alaves an einer Muskelverletzung und kann in dieser Saison nicht mehr mittun. Immerhin: Sein WM-Abenteuer mit der Türkei dürfte nicht in Gefahr sein, wie die «Marca» schreibt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
32
55
82
2
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
31
20
61
4
Atletico Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompie
32
8
49
6
Getafe CF
32
-4
44
7
RC Celta de Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
32
-2
39
11
RCD Espanyol Barcelona
0:0
32
-11
39
12
FC Girona
32
-13
38
13
Rayo Vallecano
0:0
32
-9
36
14
Valencia CF
32
-12
36
15
RCD Mallorca
32
-9
35
16
Elche CF
32
-7
35
17
Sevilla FC
0:1
32
-13
34
18
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
1:0
32
-14
32
20
Real Oviedo
31
-24
27