Wochenlang verletzt
Seuchensaison von Arsenal-Star geht weiter

Rückschlag für Arsenal: Die Gunners müssen in den kommenden Wochen auf Kai Havertz verzichten. Der deutsche Offensivakteur hat sich erneut verletzt.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kai Havertz wird bei Arsenal erneut von einer Verletzung ausgebremst.
Foto: IMAGO/Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bittere Neuigkeiten für Kai Havertz (26). Der Arsenal-Star, der in dieser Saison erst auf sieben Einsätze kommt, hat sich abermals verletzt. Laut «The Athletic» wird der Deutsche mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Laut dem Bericht wird Havertz mindestens die nächsten vier Spiele verpassen und voraussichtlich erst im März ins Team zurückkehren.

Havertz ist erst im Januar nach einer schwerwiegenden Knieverletzung auf den Platz zurückgekehrt. Sieben Teileinsätze hat er seither absolviert. Arsenal-Trainer Mikel Arteta schonte ihn nach seinem Comeback bewusst, liess ihn dafür auch in mehreren Spielen auch aus dem Matchkader aussen vor – dennoch hat sich Havertz nun wieder verletzt.

Der Meisterkandidat, der in dieser Saison noch Chancen auf vier Titel hat, muss damit erneut auf einen seiner Schlüsselspieler verzichten. Seit Havertz 2023 von Stadtrivale Chelsea für kolportierte 75 Millionen Euro nach Nordlondon gewechselt ist, weist er in 94 Pflichtspielen die achtbare Bilanz 32 Tore und 16 Vorlagen auf. Gleichzeitig hat er in etwas mehr als zweeinhalb Jahren bereits über 40 Pflichtspiele verletzungsbedingt verpasst.

In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Arsenal
Arsenal
