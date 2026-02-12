Bittere Neuigkeiten für Kai Havertz (26). Der Arsenal-Star, der in dieser Saison erst auf sieben Einsätze kommt, hat sich abermals verletzt. Laut «The Athletic» wird der Deutsche mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Laut dem Bericht wird Havertz mindestens die nächsten vier Spiele verpassen und voraussichtlich erst im März ins Team zurückkehren.
Havertz ist erst im Januar nach einer schwerwiegenden Knieverletzung auf den Platz zurückgekehrt. Sieben Teileinsätze hat er seither absolviert. Arsenal-Trainer Mikel Arteta schonte ihn nach seinem Comeback bewusst, liess ihn dafür auch in mehreren Spielen auch aus dem Matchkader aussen vor – dennoch hat sich Havertz nun wieder verletzt.
Der Meisterkandidat, der in dieser Saison noch Chancen auf vier Titel hat, muss damit erneut auf einen seiner Schlüsselspieler verzichten. Seit Havertz 2023 von Stadtrivale Chelsea für kolportierte 75 Millionen Euro nach Nordlondon gewechselt ist, weist er in 94 Pflichtspielen die achtbare Bilanz 32 Tore und 16 Vorlagen auf. Gleichzeitig hat er in etwas mehr als zweeinhalb Jahren bereits über 40 Pflichtspiele verletzungsbedingt verpasst.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
26
-3
36
12
FC Fulham
26
-5
34
13
Crystal Palace
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers
26
-32
9