Nur ein Premier-League-Spiel hat Marcos Senesi bei Bournemouth in dieser Saison verpasst – wegen einer Gelbsperre. Ansonsten stand er immer in der Startelf und hat damit entscheidenden Anteil am guten neunten Tabellenrang der «Cherries» nach 26 Spieltagen. Gleichzeitg will der argentinische Innenverteidiger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an Englands Südküste nicht verlängern, was grosse Begehrlichkeiten weckt.
Diese reichen bis nach Spanien: Wie das Transfer-Portal «Teamtalk» schreibt, soll der FC Barcelona an einem Sommer-Transfer des 28-Jährigen interessiert sein. Demnach stehe ein konkretes Angebot ans Senesi-Lager kurz bevor.
Im Buhlen um Senesi sind die Katalanen allerdings nicht alleine: Gemäss «Teamtalk» sollen auch Bournemouths Liga-Konkurrenten Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle und Xhaka-Klub Sunderland ihre Fühler nach dem zweifachen argentinischen Internationalen ausgestreckt haben. Sie alle scheinen nun jedoch eher ins Hintertreffen zu geraten: Ein Wechsel nach Barcelona dürfte für Senesi nicht nur in finanzieller Hinsicht eine besonders attraktive Zukunftslösung sein.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
27
32
58
2
Manchester City
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
26
-3
36
12
FC Fulham
26
-5
34
13
Crystal Palace
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers
27
-32
10