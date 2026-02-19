Marcos Senesi steht bei Bournemouth vor dem Abgang. Interessenten für den argentinischen Innenverteidiger gibt es auf der Insel genug. Nun soll sich auch Barcelona in den Transfer-Poker eingeklinkt haben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nur ein Premier-League-Spiel hat Marcos Senesi bei Bournemouth in dieser Saison verpasst – wegen einer Gelbsperre. Ansonsten stand er immer in der Startelf und hat damit entscheidenden Anteil am guten neunten Tabellenrang der «Cherries» nach 26 Spieltagen. Gleichzeitg will der argentinische Innenverteidiger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an Englands Südküste nicht verlängern, was grosse Begehrlichkeiten weckt.

Diese reichen bis nach Spanien: Wie das Transfer-Portal «Teamtalk» schreibt, soll der FC Barcelona an einem Sommer-Transfer des 28-Jährigen interessiert sein. Demnach stehe ein konkretes Angebot ans Senesi-Lager kurz bevor.

Im Buhlen um Senesi sind die Katalanen allerdings nicht alleine: Gemäss «Teamtalk» sollen auch Bournemouths Liga-Konkurrenten Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle und Xhaka-Klub Sunderland ihre Fühler nach dem zweifachen argentinischen Internationalen ausgestreckt haben. Sie alle scheinen nun jedoch eher ins Hintertreffen zu geraten: Ein Wechsel nach Barcelona dürfte für Senesi nicht nur in finanzieller Hinsicht eine besonders attraktive Zukunftslösung sein.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen