DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights von Sunderland – Aston Villa (1:1)
Verteidiger sind Machtlos
Xhaka mit Kopfball-Assist zum Ausgleich
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Aston Villa (1:1).
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:04
Bei Donnarummas Debüt
Brillanter Haaland zerlegt United im Derby
3:02
Ball landet aber in den Wolken
Xhaka leitet beste Chance mit Geistesblitz ein
In diesem Artikel erwähnt
Aston Villa
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen