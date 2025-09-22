DE
Verteidiger sind Machtlos
Xhaka mit Kopfball-Assist zum Ausgleich

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Aston Villa (1:1).
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Die Highlights der Premier League
