Verletzung am Knie
Tottenham muss länger auf Kudus verzichten

Am vergangenen Wochenende wurde Tottenhams Mohammed Kudus verletzt ausgewechselt. Nun ist klar: Der Ghanaer fällt länger aus.
Publiziert: 11:54 Uhr
Fehlt Tottenham bis im April: Mohammed Kudus.
Foto: Getty Images
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Thomas Frank verkündet die schlechten Nachrichten gleich selbst: «Mohammed Kudus hat sich leider schwerer an der Quadrizepssehne verletzt. Wir erwarten ihn nach der Nationalmannschaftspause im März zurück», sagt der Tottenham-Trainer in einer Mitteilung auf der Spurs-Homepage. Damit fällt der ghanaische Nationalspieler mehrere Monate lang aus.

Kudus musste am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Sunderland nach 19 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der Ausfall dürfte Tottenham schmerzen: Erst im letzten Sommer ist der 25-Jährige für knapp 60 Millionen Franken von Stadtrivale West Ham zu den Nordlondonern gestossen. Seither ist er in 19 Premier-League-Spielen von Beginn weg zum Einsatz gekommen und hat dabei acht Torbeteiligungen vorzuweisen. Dazu kommt ein Treffer in der Champions League.

