Wundervolley gegen Crystal Palace
Vor 12 Jahren verzauberte Kasami die Premier League

Mit diesem Volley-Traumgoal gegen Crystal Palace verzückte Pajtim Kasami am 21. Oktober 2013 sich selbst, die Fulham-Fans und die ganze Liga.
Am 8. Spieltag der Premier-League-Saison 2013/14 traf Pajtim Kasami mit dem FC Fulham auf Crystal Palace. Das Londoner Derby endete mit 4:1 für Fulham, wobei Kasami ein absolutes Traumtor erzielte. Unter die vier Torschützen für die Cottagers reihte sich auch Philippe Senderos.

