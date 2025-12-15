DE
FR
Abonnieren

Sunderland – Newcastle 1:0
Pechvogel Woltemade bringt Xhaka im Derby zum Strahlen

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Newcastle (1:0).
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Newcastle United
Newcastle United
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen