Im Selhurst Park, dem Stadion von Crystal Palace, kam es am Samstag beinahe zu einer Katastrophe, als ein Balljunge von einer Werbebande und West-Ham-Fans zu Boden gedrückt wurde. Zum Glück kamen einige Fussballer dem Buben zu Hilfe.

Schreckmoment in der Premier League

Schreckmoment in der Premier League

1/4 Ein Balljunge wird von den Spielern von West Ham, allen voran Jarrod Bowen (r.) und Tomas Soucek (2.v.r.), gerettet.

Bastien Feller

Beim Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und West Ham (0:2) am Samstag konnte eine Tragödie gerade noch so verhindert werden. Als Jarrod Bowen in der 72. Minute das zweite Tor des Nachmittags für die Hammers erzielte, begab sich die Mannschaft vor ihre mitgereisten Fans, um zu feiern.

Der Jubel einiger Dutzend Zuschauer war allerdings so überschwänglich, dass die Masse an Fans nach vorne fiel. Die Werbebanden fielen um und die Anhänger auf einen sitzenden Balljungen, der sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand.

West-Ham-Profis reagieren blitzschnell

Zum Glück für den jungen Mann erkannte Tomas Soucek, der das erste Tor des Gästeteams geschossen hatte, schnell, was los war. Er konnte zusammen mit anderen Teamkollegen die kaputte Werbebande hochheben, den Balljungen herausziehen und in Sicherheit bringen. Nachdem sich die Spieler der Hammers so gut wie möglich um ihn gekümmert hatten, übergaben sie den geschockten und weinenden Buben dem Sicherheitsdienst des Stadions.

Nach dem Ende des Spiels, das West Ham gewann, gingen Soucek, Bowen und Co. noch einmal zu dem Balljungen, um sich nach ihm zu erkundigen. Einer von ihnen schenkte ihm sogar sein Trikot.

Die Fans beider Vereine begrüssten die Geste auf X. «Fairplay von Soucek und Bowen, weil sie dem Balljungen geholfen haben, der unter der Werbebande eingeklemmt war. Das wärmt die Herzen», heisst es beispielsweise. Oder: «Es ist schön zu sehen, wie die Spieler von West Ham sich um den Balljungen von Crystal Palace kümmern, als die Bande über ihm zusammenbrach.»