Premier League: Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest (03.12.2025)
Wolverhampton Wanderers
20:30
Nottingham Forest
Zum Fussball-Kalender
Wolverhampton Wanderers
Ab 20:30 Uhr
Vs
Nottingham Forest
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
13
18
30
2
Manchester City
14
16
28
3
Chelsea FC
13
12
24
4
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion
13
5
22
6
FC Sunderland
13
4
22
7
Manchester United
13
1
21
8
Liverpool FC
13
0
21
9
Everton FC
14
-2
21
10
Crystal Palace
13
6
20
11
Tottenham Hotspur
14
5
19
12
Brentford FC
13
1
19
13
Newcastle United
14
1
19
14
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
FC Fulham
14
-3
17
16
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United
13
-12
11
18
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers
13
-21
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tim
Robinson
England
Anstoss
Mittwoch
03. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Wolverhampton, England
Molineux Stadium
Kapazität
31’750
