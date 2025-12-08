DE
Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United (08.12.2025)
Wolverhampton Wanderers
21:00
Manchester United
Wolverhampton Wanderers
Ab 21:00 Uhr
Vs
Manchester United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Wolverhampton Wanderers - Manchester United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
15
19
33
2
Manchester City
15
19
31
3
Aston Villa
15
7
30
4
Crystal Palace
15
8
26
5
Chelsea FC
15
10
25
6
Everton FC
15
1
24
7
Brighton & Hove Albion
15
4
23
8
FC Sunderland
15
1
23
9
Liverpool FC
15
0
23
10
Tottenham Hotspur
15
7
22
11
Newcastle United
15
2
22
12
Manchester United
14
1
22
13
AFC Bournemouth
15
-3
20
14
Brentford FC
15
-3
19
15
FC Fulham
15
-4
17
16
Leeds United
15
-10
15
17
Nottingham Forest
15
-11
15
18
West Ham United
15
-12
13
19
Burnley FC
15
-14
10
20
Wolverhampton Wanderers
14
-22
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Michael
Salisbury
England
Anstoss
Montag
08. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Wolverhampton, England
Molineux Stadium
Kapazität
31’750
