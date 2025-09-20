DE
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
16:00
Leeds United
Leeds United
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Ab 16:00 Uhr
Vs
Leeds United
Leeds United
Premier League
Wolverhampton Wanderers - Leeds United

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
8
9
3
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
4
7
9
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea FC
Chelsea FC
4
6
8
6
Everton FC
Everton FC
4
2
7
6
FC Sunderland
FC Sunderland
4
2
7
8
Manchester City
Manchester City
4
4
6
9
Crystal Palace
Crystal Palace
4
3
6
10
Newcastle United
Newcastle United
4
0
5
11
FC Fulham
FC Fulham
4
-1
5
12
Brentford FC
Brentford FC
4
-2
4
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
4
-2
4
14
Manchester United
Manchester United
4
-3
4
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
-4
4
16
Leeds United
Leeds United
4
-5
4
17
Burnley FC
Burnley FC
4
-3
3
18
West Ham United
West Ham United
4
-7
3
19
Aston Villa
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Anthony
Taylor
England
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Wolverhampton, England
Molineux Stadium
Kapazität
31’750
Teilen
