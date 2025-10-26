DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Wolverhampton Wanderers - Burnley FC (26.10.2025)
Wolverhampton Wanderers
15:00
Burnley FC
Wolverhampton Wanderers
Ab 15:00 Uhr
Vs
Burnley FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Wolverhampton Wanderers - Burnley FC
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
12
19
2
FC Sunderland
9
4
17
3
Manchester City
8
11
16
4
Manchester United
9
1
16
5
AFC Bournemouth
8
3
15
6
Liverpool FC
9
2
15
7
Tottenham Hotspur
8
7
14
8
Chelsea FC
9
6
14
9
Crystal Palace
8
4
13
10
Brentford FC
9
0
13
11
Newcastle United
9
1
12
12
Aston Villa
8
0
12
13
Brighton & Hove Albion
9
-1
12
14
Everton FC
8
0
11
15
Leeds United
9
-5
11
16
FC Fulham
9
-5
8
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers
8
-11
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Peter
Bankes
England
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Wolverhampton, England
Molineux Stadium
Kapazität
31’750
