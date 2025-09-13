DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: West Ham United - Tottenham Hotspur (13.09.2025)
West Ham United
18:30
Tottenham Hotspur
Zum Fussball-Kalender
West Ham United
Ab 18:30 Uhr
Vs
Tottenham Hotspur
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
West Ham United - Tottenham Hotspur
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
3
4
9
2
Chelsea FC
3
6
7
3
Arsenal FC
3
5
6
4
Tottenham Hotspur
3
4
6
5
Everton FC
3
2
6
5
FC Sunderland
3
2
6
7
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
3
3
5
9
Manchester United
3
0
4
10
Nottingham Forest
3
-1
4
11
Brighton & Hove Albion
3
-1
4
12
Leeds United
3
-4
4
13
Manchester City
3
1
3
14
Burnley FC
3
-2
3
15
Brentford FC
3
-2
3
16
West Ham United
3
-4
3
17
Newcastle United
3
-1
2
18
FC Fulham
3
-2
2
19
Aston Villa
3
-4
1
20
Wolverhampton Wanderers
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jarred
Gillett
Australien
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen