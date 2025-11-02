DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: West Ham United - Newcastle United (02.11.2025)
West Ham United
15:00
Newcastle United
Zum Fussball-Kalender
West Ham United
Ab 15:00 Uhr
Vs
Newcastle United
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
West Ham United - Newcastle United
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
15
25
2
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Liverpool FC
10
4
18
4
Tottenham Hotspur
10
9
17
5
Chelsea FC
10
7
17
6
FC Sunderland
9
4
17
7
Manchester United
10
1
17
8
Manchester City
9
10
16
9
Crystal Palace
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United
9
1
12
14
FC Fulham
10
-2
11
15
Everton FC
9
-3
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
Nottingham Forest
10
-12
6
19
West Ham United
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers
10
-15
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Robert
Jones
England
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen