DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: West Ham United - Crystal Palace (20.09.2025)
West Ham United
16:00
Crystal Palace
Zum Fussball-Kalender
West Ham United
Ab 16:00 Uhr
Vs
Crystal Palace
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
West Ham United - Crystal Palace
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
4
5
12
2
Arsenal FC
4
8
9
3
Tottenham Hotspur
4
7
9
4
AFC Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea FC
4
6
8
6
Everton FC
4
2
7
6
FC Sunderland
4
2
7
8
Manchester City
4
4
6
9
Crystal Palace
4
3
6
10
Newcastle United
4
0
5
11
FC Fulham
4
-1
5
12
Brentford FC
4
-2
4
13
Brighton & Hove Albion
4
-2
4
14
Manchester United
4
-3
4
15
Nottingham Forest
4
-4
4
16
Leeds United
4
-5
4
17
Burnley FC
4
-3
3
18
West Ham United
4
-7
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tony
Harrington
England
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen