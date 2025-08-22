DE
West Ham United
West Ham United
21:00
Chelsea FC
Chelsea FC
West Ham United
West Ham United
Ab 21:00 Uhr
Vs
Chelsea FC
Chelsea FC
Premier League
West Ham United - Chelsea FC

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
1
4
3
2
FC Sunderland
FC Sunderland
1
3
3
2
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
3
3
4
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
5
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
2
3
6
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
6
Leeds United
Leeds United
1
1
3
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
0
1
8
FC Fulham
FC Fulham
1
0
1
10
Aston Villa
Aston Villa
1
0
1
10
Chelsea FC
Chelsea FC
1
0
1
10
Crystal Palace
Crystal Palace
1
0
1
10
Newcastle United
Newcastle United
1
0
1
14
Everton FC
Everton FC
1
-1
0
14
Manchester United
Manchester United
1
-1
0
16
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-2
0
17
Brentford FC
Brentford FC
1
-2
0
18
Burnley FC
Burnley FC
1
-3
0
18
West Ham United
West Ham United
1
-3
0
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
1
-4
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Freitag
22. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66’000
