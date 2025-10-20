DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: West Ham United - Brentford FC (20.10.2025)
West Ham United
21:00
Brentford FC
West Ham United
Ab 21:00 Uhr
Vs
Brentford FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
West Ham United - Brentford FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City
8
11
16
3
AFC Bournemouth
8
3
15
3
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
8
7
14
6
Tottenham Hotspur
8
7
14
7
FC Sunderland
8
3
14
8
Crystal Palace
8
4
13
9
Manchester United
8
-1
13
10
Brighton & Hove Albion
8
1
12
11
Aston Villa
8
0
12
12
Everton FC
8
0
11
13
Newcastle United
8
0
9
14
FC Fulham
8
-4
8
15
Leeds United
8
-6
8
16
Brentford FC
7
-3
7
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers
8
-11
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Andrew
Madley
England
Anstoss
Montag
20. Oktober 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66’000
