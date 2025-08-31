DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Nottingham Forest - West Ham United (31.08.2025)
Nottingham Forest
15:00
West Ham United
Nottingham Forest
Ab 15:00 Uhr
Vs
West Ham United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Nottingham Forest - West Ham United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Chelsea FC
3
6
7
2
Arsenal FC
2
6
6
3
Tottenham Hotspur
3
4
6
4
Liverpool FC
2
3
6
5
Everton FC
3
2
6
5
FC Sunderland
3
2
6
7
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Nottingham Forest
2
2
4
9
Manchester United
3
0
4
10
Leeds United
3
-4
4
11
Manchester City
2
2
3
12
Burnley FC
3
-2
3
13
Brentford FC
3
-2
3
14
Crystal Palace
2
0
2
15
Newcastle United
3
-1
2
16
FC Fulham
3
-2
2
17
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers
3
-6
0
20
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Craig
Pawson
England
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Nottingham, England
City Ground
Kapazität
30’404
