Nottingham Forest
Nottingham Forest
15:00
Leeds United
Leeds United
Zum Fussball-Kalender
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Ab 15:00 Uhr
Vs
Leeds United
Leeds United
Live streamen bei
sky Logo
Premier League
Nottingham Forest - Leeds United

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
11
15
26
2
Chelsea FC
Chelsea FC
11
10
20
3
Manchester City
Manchester City
10
12
19
4
FC Sunderland
FC Sunderland
11
4
19
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
11
9
18
6
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
3
18
8
Manchester United
Manchester United
11
1
18
9
Crystal Palace
Crystal Palace
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
2
15
11
Everton FC
Everton FC
11
-1
15
12
Aston Villa
Aston Villa
10
-1
15
13
Brentford FC
Brentford FC
10
-2
13
14
Newcastle United
Newcastle United
10
-1
12
15
FC Fulham
FC Fulham
11
-4
11
16
Leeds United
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United
West Ham United
11
-10
10
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
11
-18
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jarred
Gillett
Australien
Anstoss
Sonntag
09. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Nottingham, England
City Ground
Kapazität
30’404
