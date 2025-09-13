DE
Newcastle United
Newcastle United
16:00
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Newcastle United
Newcastle United
Ab 16:00 Uhr
Vs
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Premier League
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers

Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
3
4
9
2
Chelsea FC
Chelsea FC
3
6
7
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
5
6
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
3
4
6
5
Everton FC
Everton FC
3
2
6
5
FC Sunderland
FC Sunderland
3
2
6
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
Crystal Palace
3
3
5
9
Manchester United
Manchester United
3
0
4
10
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
4
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
3
-1
4
12
Leeds United
Leeds United
3
-4
4
13
Manchester City
Manchester City
3
1
3
14
Burnley FC
Burnley FC
3
-2
3
15
Brentford FC
Brentford FC
3
-2
3
16
West Ham United
West Ham United
3
-4
3
17
Newcastle United
Newcastle United
3
-1
2
18
FC Fulham
FC Fulham
3
-2
2
19
Aston Villa
Aston Villa
3
-4
1
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Newcastle upon Tyne, England
St. James’ Park
Kapazität
52’258
