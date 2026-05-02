Newcastle United
3:1
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Beendet
3:1
Brighton & Hove Albion
Osula 12'
Burn 24'
Barnes 90'+6
Hinshelwood 60'

Premier League
Newcastle United - Brighton & Hove Albion

02.05.2026, 17:45 Uhr
90. Minute (+7)

Spielende (3:1)

02.05.2026, 17:45 Uhr
90. Minute (+5)

Tor, Linksschuss, 3:1 durch H. Barnes (Newcastle)

02.05.2026, 17:45 Uhr
90. Minute (+2)

Gelbe Karte J. van Hecke (Brighton & Hove)

02.05.2026, 17:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

02.05.2026, 17:42 Uhr
87. Minute

Gelbe Karte Y. Wissa (Newcastle)

02.05.2026, 17:41 Uhr
86. Minute

Gelbe Karte F. Hürzeler (Brighton & Hove)

02.05.2026, 17:41 Uhr
85. Minute

Gelbe Karte S. Tonali (Newcastle)

02.05.2026, 17:36 Uhr
81. Minute

Auswechslung J. Veltman (Brighton & Hove)

02.05.2026, 17:31 Uhr
80. Minute

Einwechslung C. Kostoulas (Brighton & Hove)

02.05.2026, 17:26 Uhr
80. Minute

Auswechslung D. Welbeck (Brighton & Hove)

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 16:00 Uhr
Stadion
Newcastle upon Tyne, England
St. James Park
Kapazität
52'264
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Premier League
