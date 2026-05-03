ManUtd holt sich CL-Ticket nach Ferguson-Schock

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Manchester United
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3:2
Liverpool FC
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Manchester United
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Beendet
3:2
Liverpool FC
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Cunha 6'
Sesko 14'
Mainoo 77'
Szoboszlai 47'
Gakpo 56'
03.05.2026, 18:31 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Manchester United schlägt den FC Liverpool in einem spannenden Spiel mit 3:2. In der ersten Hälfte waren die Red Devils klar überlegen und vom LFC kam offensiv viel zu wenig. Damit war die 2:0-Führung der Gastgeber zur Pause auch hochverdient. Nach dem Seitenwechsel verspielte Man United die Führung leichtfertig und Szoboszlai traf nach einem Fehlpass von Diallo zum Anschluss und nur zehn Minuten später bestrafte Gakpo einen Fehlpass von Lammens. Im Anschluss tat sich Manchester schwer damit, Chancen herauszuspielen, doch am Ende hat eine gereicht, um erneut in Führung zu gehen. Diese brachten die Hausherren dann souverän über die Zeit.

03.05.2026, 18:26 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 18:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+6)

Auswechslung bei Manchester United: Bruno Fernandes

03.05.2026, 18:25 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+6)

Einwechslung bei Manchester United: Leny Yoro

03.05.2026, 18:25 Uhr

90. Minute (+4)

Wirtz spielt aus dem Zentrum heraus nach links zu Gakpo. Seine Flanke segelt im Sechzehner aber an Freund und Feind vorbei.

03.05.2026, 18:23 Uhr

90. Minute (+2)

Kerkez kommt links bis kurz vor die Grundlinie und passt scharf in die Mitte. Mainoo lenkt den Ball dabei aus Versehen aufs eigene Tor, doch Lammens steht im kurzen Eck und hat den Ball.

03.05.2026, 18:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 18:18 Uhr

89. Minute

Manchester verlagert das Spiel auf die linke Seite zu Dorgu. Der hat viel Platz und schliesst dann etwas überhastet aus rund 18 Metern ab. Sein Schuss geht weit rechts vorbei.

03.05.2026, 18:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei Liverpool FC: Ibrahima Konaté

03.05.2026, 18:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei Liverpool FC: Federico Chiesa

Sorgen um Trainerlegende
ManUtd holt sich CL-Ticket nach Ferguson-Schock

Manchester United gewinnt gegen Liverpool und sichert sich damit einen Platz in der Champions League. Vor dem Spiel machte allerdings eine beunruhigende Nachricht um Trainerlegende Sir Alex Ferguson die Runde.
Publiziert: 03.05.2026 um 20:39 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:40 Uhr
1/4
Manchester United spielt in der nächsten Saison wieder in der Champions League.
Foto: AP
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Cédric Heeb und BliKI

Gut eine Stunde vor Anpfiff gegen Liverpool erreicht die Manchester-United-Anhänger eine besorgniserregende Nachricht: Die Klublegende Sir Alex Ferguson musste ins Spital eingeliefert werden.

Der 84-Jährige war bereits im Old Trafford und musste in einem Spielertunnel versorgt werden, da er sich unwohl gefühlt hatte. In der Folge wurde er mit einem Krankenauto ins Spital gefahren. Englischen Berichten zufolge soll der Transport aber eher eine Vorsichtsmassnahme gewesen sein – Klubverantwortliche gehen demnach davon aus, dass Ferguson bald wieder nach Hause könne.

Der langjährige Trainer der Red Devils (1986 bis 2013) verpasst dadurch ein packendes Topduell, das mit einem 3:2-Sieg für seinen Herzensverein endet. Schnell liegt ManUtd durch Tore von Ex-Sion-Profi Cunha (6.) und Sesko (14.) 2:0 vorne, unmittelbar nach der Pause können die Reds den Spielstand dank Szoboszlai (47.) und Gakpo (56.) aber ausgleichen.

ManUtd kehrt in die Champions League zurück

Mitten in der anschliessenden Druckphase von Liverpool setzt Mainoo, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, ein Ausrufezeichen. Nach einer missglückten Klärung von Mac Allister trifft der Youngster mit einem strammen Schuss zum 3:2 (77.). In der Schlussphase verteidigen die Red Devils den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Nervenstärke.

Dank des Sieges sichert sich ManUtd einen Champions-League-Platz und kehrt damit nach zwei Jahren Unterbruch zurück in die Königsklasse. Liverpool kann dagegen noch nicht mit dem höchsten Europacup-Wettbewerb planen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
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UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
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35
41
76
2
Manchester City
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33
37
70
3
Manchester United
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35
15
64
4
Liverpool FC
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35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
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35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
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35
-38
18
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UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Darren
England
England
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 16:30 Uhr
Stadion
Manchester, England
Old Trafford
Kapazität
74'197
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