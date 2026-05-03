ManUtd holt sich CL-Ticket nach Ferguson-Schock

Manchester United gewinnt gegen Liverpool und sichert sich damit einen Platz in der Champions League. Vor dem Spiel machte allerdings eine beunruhigende Nachricht um Trainerlegende Sir Alex Ferguson die Runde.

Gut eine Stunde vor Anpfiff gegen Liverpool erreicht die Manchester-United-Anhänger eine besorgniserregende Nachricht: Die Klublegende Sir Alex Ferguson musste ins Spital eingeliefert werden.

Der 84-Jährige war bereits im Old Trafford und musste in einem Spielertunnel versorgt werden, da er sich unwohl gefühlt hatte. In der Folge wurde er mit einem Krankenauto ins Spital gefahren. Englischen Berichten zufolge soll der Transport aber eher eine Vorsichtsmassnahme gewesen sein – Klubverantwortliche gehen demnach davon aus, dass Ferguson bald wieder nach Hause könne.

Der langjährige Trainer der Red Devils (1986 bis 2013) verpasst dadurch ein packendes Topduell, das mit einem 3:2-Sieg für seinen Herzensverein endet. Schnell liegt ManUtd durch Tore von Ex-Sion-Profi Cunha (6.) und Sesko (14.) 2:0 vorne, unmittelbar nach der Pause können die Reds den Spielstand dank Szoboszlai (47.) und Gakpo (56.) aber ausgleichen.

ManUtd kehrt in die Champions League zurück

Mitten in der anschliessenden Druckphase von Liverpool setzt Mainoo, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, ein Ausrufezeichen. Nach einer missglückten Klärung von Mac Allister trifft der Youngster mit einem strammen Schuss zum 3:2 (77.). In der Schlussphase verteidigen die Red Devils den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Nervenstärke.

Dank des Sieges sichert sich ManUtd einen Champions-League-Platz und kehrt damit nach zwei Jahren Unterbruch zurück in die Königsklasse. Liverpool kann dagegen noch nicht mit dem höchsten Europacup-Wettbewerb planen.