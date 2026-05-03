ManUtd holt sich CL-Ticket nach Ferguson-Schock

Gut eine Stunde vor Anpfiff gegen Liverpool erreicht die Manchester-United-Anhänger eine besorgniserregende Nachricht: Die Klublegende Sir Alex Ferguson musste ins Spital eingeliefert werden.
Der 84-Jährige war bereits im Old Trafford und musste in einem Spielertunnel versorgt werden, da er sich unwohl gefühlt hatte. In der Folge wurde er mit einem Krankenauto ins Spital gefahren. Englischen Berichten zufolge soll der Transport aber eher eine Vorsichtsmassnahme gewesen sein – Klubverantwortliche gehen demnach davon aus, dass Ferguson bald wieder nach Hause könne.
Der langjährige Trainer der Red Devils (1986 bis 2013) verpasst dadurch ein packendes Topduell, das mit einem 3:2-Sieg für seinen Herzensverein endet. Schnell liegt ManUtd durch Tore von Ex-Sion-Profi Cunha (6.) und Sesko (14.) 2:0 vorne, unmittelbar nach der Pause können die Reds den Spielstand dank Szoboszlai (47.) und Gakpo (56.) aber ausgleichen.
ManUtd kehrt in die Champions League zurück
Mitten in der anschliessenden Druckphase von Liverpool setzt Mainoo, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, ein Ausrufezeichen. Nach einer missglückten Klärung von Mac Allister trifft der Youngster mit einem strammen Schuss zum 3:2 (77.). In der Schlussphase verteidigen die Red Devils den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Nervenstärke.
Dank des Sieges sichert sich ManUtd einen Champions-League-Platz und kehrt damit nach zwei Jahren Unterbruch zurück in die Königsklasse. Liverpool kann dagegen noch nicht mit dem höchsten Europacup-Wettbewerb planen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18