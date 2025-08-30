DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Manchester United - Burnley FC (30.08.2025)
Manchester United
16:00
Burnley FC
Manchester United
Ab 16:00 Uhr
Vs
Burnley FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Manchester United - Burnley FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur
2
5
6
3
Liverpool FC
2
3
6
4
Chelsea FC
2
4
4
5
Nottingham Forest
2
2
4
6
Manchester City
2
2
3
7
FC Sunderland
2
1
3
8
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
2
-4
3
13
FC Fulham
2
0
2
14
Crystal Palace
2
0
2
15
Newcastle United
2
-1
1
16
Manchester United
2
-1
1
17
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers
2
-5
0
20
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Samuel
Barrott
England
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Manchester, England
Old Trafford
Kapazität
75’635
