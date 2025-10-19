DE
Liverpool FC
Liverpool FC
17:30
Manchester United
Manchester United
Liverpool FC
Liverpool FC
Ab 17:30 Uhr
Vs
Manchester United
Manchester United
Premier League
Liverpool FC - Manchester United

Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City
Manchester City
8
11
16
3
Liverpool FC
Liverpool FC
7
4
15
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
3
15
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
14
7
FC Sunderland
FC Sunderland
8
3
14
8
Crystal Palace
Crystal Palace
8
4
13
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
8
1
12
10
Everton FC
Everton FC
8
0
11
11
Manchester United
Manchester United
7
-2
10
12
Newcastle United
Newcastle United
8
0
9
13
Aston Villa
Aston Villa
7
-1
9
14
FC Fulham
FC Fulham
8
-4
8
15
Leeds United
Leeds United
8
-6
8
16
Brentford FC
Brentford FC
7
-3
7
17
Burnley FC
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United
West Ham United
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
8
-11
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Anfield
Kapazität
61’276
