Liverpool stolpert erneut in der Liga

90. Minute (+10)

Fazit:

Nach unterhaltsamen 90 Minuten trennen sich der FC Liverpool und der FC Fulham mit 2:2. In der ersten Hälfte musste Liverpool bereits früh auf Robertson verzichten, war aber dennoch die bessere Mannschaft. Nichtsdestotrotz gelang den Reds der Ausgleich nicht mehr und Fulham ging mit einer 1:0-Führung in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Gakpo aus und der LFC drehte mächtig auf. Eigentlich kontrollierten die Gastgeber das Spiel, doch ein gut ausgespielter Angriff reichte Fulham aus, um wieder in Führung zu gehen. Die hielt aber nicht lange, weil Liverpool nicht nachliess und Diogo Jota zum verdienten 2:2-Endstand ausglich.