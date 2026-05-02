Leeds United
3:1
Burnley FC
Leeds United
Beendet
3:1
Burnley FC
Stach 8'
Okafor 52'
Calvert-Lewin 56'
Tchaouna 71'
Technisch überragend – Okafor netzt schon wieder
3:16
01.05.2026, 22:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+10)

Spielende (3:1)

01.05.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung W. Gnonto (Leeds Utd)

01.05.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung D. Calvert-Lewin (Leeds Utd)

01.05.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung D. James (Leeds Utd)

01.05.2026, 22:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung J. Bogle (Leeds Utd)

01.05.2026, 22:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

01.05.2026, 22:43 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

88. Minute

Gelbe Karte H. Mejbri (Burnley)

01.05.2026, 22:31 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

76. Minute

Einwechslung A. Broja (Burnley)

01.05.2026, 22:31 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

76. Minute

Auswechslung Z. Flemming (Burnley)

01.05.2026, 22:31 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

76. Minute

Auswechslung B. Humphreys (Burnley)

Klassenerhalt fast fix
Nati-Star Okafor trifft bei Leeds-Sieg

Leeds United triumphiert im Heimspiel gegen Burnley mit 3:1. Stach, Okafor und Calvert-Lewin sorgen für die Tore, während Burnley trotz Kampfgeist chancenlos bleibt.
Publiziert: 02.05.2026 um 08:16 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 16:22 Uhr
1/4
Fünf Spiele, fünf Tore: Noah Okafor ist blendend aufgelegt.
Foto: Getty Images
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Leeds United und Burnley liefern sich ein intensives Duell in der Premier League. Im heimischen Stadion bringt Anton Stach Leeds in der achten Minute per Linksschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel ist es dann Noah Okafor, der für den zweiten Leeds-Treffer verantwortlich zeichnet. Für Okafor ist es vierte Treffer in den letzten fünf Liga-Spielen, insgesamt steht der Flügelstürmer bei fünf Saisontoren. Dominic Calvert-Lewin legt vier Minuten später nach. In der 71. Minute gelingt Tchaouna mit einem Rechtsschuss der Ehrentreffer zum 3:1. Nati-Spieler Zeki Amdouni kommt im Anschluss zu seinem ersten Einsatz seit seinem Kreuzbandriss. Am Resultat kann der Schweizer aber nichts mehr ändern. Kurz später haben Amdouni und Okafor Feierabend. 

Mit dem Sieg gegen das bereits abgestiegene Burnley verschafft sich Leeds entscheidende Luft im Abstiegskampf. Vier Runden vor Schluss haben Okafor und Co. neun Punkte Vorsprung auf die Tottenham Hotspur auf dem 18. Rang. Als nächsten warten die Spurs im Direktduell auf Leeds.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Thomas
Bramall
England
Anstoss
Freitag
01. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Leeds, England
Elland Road
Kapazität
37'645
Was sagst du dazu?
