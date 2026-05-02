Nati-Star Okafor trifft bei Leeds-Sieg

Leeds United und Burnley liefern sich ein intensives Duell in der Premier League. Im heimischen Stadion bringt Anton Stach Leeds in der achten Minute per Linksschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel ist es dann Noah Okafor, der für den zweiten Leeds-Treffer verantwortlich zeichnet. Für Okafor ist es vierte Treffer in den letzten fünf Liga-Spielen, insgesamt steht der Flügelstürmer bei fünf Saisontoren. Dominic Calvert-Lewin legt vier Minuten später nach. In der 71. Minute gelingt Tchaouna mit einem Rechtsschuss der Ehrentreffer zum 3:1. Nati-Spieler Zeki Amdouni kommt im Anschluss zu seinem ersten Einsatz seit seinem Kreuzbandriss. Am Resultat kann der Schweizer aber nichts mehr ändern. Kurz später haben Amdouni und Okafor Feierabend.
Mit dem Sieg gegen das bereits abgestiegene Burnley verschafft sich Leeds entscheidende Luft im Abstiegskampf. Vier Runden vor Schluss haben Okafor und Co. neun Punkte Vorsprung auf die Tottenham Hotspur auf dem 18. Rang. Als nächsten warten die Spurs im Direktduell auf Leeds.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18