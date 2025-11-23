DE
FR
Abonnieren
Leeds United
Leeds United
15:00
Aston Villa
Aston Villa
Zum Fussball-Kalender
Leeds United
Leeds United
Ab 15:00 Uhr
Vs
Aston Villa
Aston Villa
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Premier League
Leeds United - Aston Villa

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
11
15
26
2
Chelsea FC
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City
Manchester City
12
14
22
4
Crystal Palace
Crystal Palace
12
7
20
5
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
12
3
19
6
FC Sunderland
FC Sunderland
12
3
19
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
12
-1
19
8
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
11
9
18
9
Aston Villa
Aston Villa
11
3
18
10
Manchester United
Manchester United
11
1
18
11
Liverpool FC
Liverpool FC
12
-2
18
12
Brentford FC
Brentford FC
12
-1
16
13
Everton FC
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United
Newcastle United
12
-2
15
15
FC Fulham
FC Fulham
12
-3
14
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United
West Ham United
12
-10
11
18
Leeds United
Leeds United
11
-10
11
19
Burnley FC
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
12
-20
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Jones
England
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Leeds, England
Elland Road
Kapazität
37’645
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Leeds United
Leeds United
Aston Villa
Aston Villa
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Leeds United
        Leeds United
        Aston Villa
        Aston Villa
        Premier League
        Premier League