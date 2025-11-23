DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Leeds United - Aston Villa (23.11.2025)
Leeds United
15:00
Aston Villa
Leeds United
Ab 15:00 Uhr
Vs
Aston Villa
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Leeds United - Aston Villa
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
11
15
26
2
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City
12
14
22
4
Crystal Palace
12
7
20
5
Brighton & Hove Albion
12
3
19
6
FC Sunderland
12
3
19
7
AFC Bournemouth
12
-1
19
8
Tottenham Hotspur
11
9
18
9
Aston Villa
11
3
18
10
Manchester United
11
1
18
11
Liverpool FC
12
-2
18
12
Brentford FC
12
-1
16
13
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United
12
-2
15
15
FC Fulham
12
-3
14
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United
12
-10
11
18
Leeds United
11
-10
11
19
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers
12
-20
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Robert
Jones
England
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Leeds, England
Elland Road
Kapazität
37’645
