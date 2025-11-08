DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: FC Sunderland - Arsenal FC (08.11.2025)
FC Sunderland
18:30
Arsenal FC
FC Sunderland
Ab 18:30 Uhr
Vs
Arsenal FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
FC Sunderland - Arsenal FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City
10
12
19
3
Liverpool FC
10
4
18
4
FC Sunderland
10
4
18
5
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur
10
9
17
7
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United
10
1
17
9
Crystal Palace
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United
10
-1
12
14
Everton FC
10
-3
12
15
FC Fulham
10
-2
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United
10
-11
7
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers
10
-15
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Craig
Pawson
England
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Sunderland, England
Stadium of Light
Kapazität
48’707
