FC Fulham
FC Fulham
16:00
FC Sunderland
FC Sunderland
FC Fulham
FC Fulham
Ab 16:00 Uhr
Vs
FC Sunderland
FC Sunderland
Premier League
FC Fulham - FC Sunderland

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City
Manchester City
11
15
22
3
Chelsea FC
Chelsea FC
11
10
20
4
FC Sunderland
FC Sunderland
11
4
19
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
11
9
18
6
Aston Villa
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United
Manchester United
11
1
18
8
Liverpool FC
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace
Crystal Palace
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
11
2
16
12
Brentford FC
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United
Newcastle United
11
-3
12
15
FC Fulham
FC Fulham
11
-4
11
16
Leeds United
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United
West Ham United
11
-10
10
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
11
-18
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Darren
England
England
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Craven Cottage
Kapazität
29’589
