DE
FR
Abonnieren
Everton FC
Everton FC
21:00
West Ham United
West Ham United
Zum Fussball-Kalender
Everton FC
Everton FC
Ab 21:00 Uhr
Vs
West Ham United
West Ham United
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Premier League
Everton FC - West Ham United

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
6
5
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
9
13
3
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
12
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
7
11
5
FC Sunderland
FC Sunderland
6
3
11
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
1
11
7
Manchester City
Manchester City
6
8
10
8
Chelsea FC
Chelsea FC
6
3
8
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
6
0
8
10
FC Fulham
FC Fulham
6
-1
8
11
Leeds United
Leeds United
6
-3
8
12
Everton FC
Everton FC
5
1
7
13
Brentford FC
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United
Manchester United
6
-4
7
15
Newcastle United
Newcastle United
6
-1
6
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Samuel
Barrott
England
Anstoss
Montag
29. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Everton Stadium
Kapazität
52’769
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen