DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Everton FC - West Ham United (29.09.2025)
Everton FC
21:00
West Ham United
Zum Fussball-Kalender
Everton FC
Ab 21:00 Uhr
Vs
West Ham United
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Everton FC - West Ham United
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
6
5
15
2
Arsenal FC
6
9
13
3
Crystal Palace
6
5
12
4
Tottenham Hotspur
6
7
11
5
FC Sunderland
6
3
11
6
AFC Bournemouth
6
1
11
7
Manchester City
6
8
10
8
Chelsea FC
6
3
8
9
Brighton & Hove Albion
6
0
8
10
FC Fulham
6
-1
8
11
Leeds United
6
-3
8
12
Everton FC
5
1
7
13
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United
6
-4
7
15
Newcastle United
6
-1
6
16
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Samuel
Barrott
England
Anstoss
Montag
29. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Everton Stadium
Kapazität
52’769
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen