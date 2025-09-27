DE
FR
Abonnieren
Everton FC
Everton FC
16:00
West Ham United
West Ham United
Zum Fussball-Kalender
Everton FC
Everton FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
West Ham United
West Ham United
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Premier League
Everton FC - West Ham United

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
5
6
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
8
10
3
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
7
10
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
1
10
5
Crystal Palace
Crystal Palace
5
4
9
6
Chelsea FC
Chelsea FC
5
5
8
7
FC Sunderland
FC Sunderland
5
2
8
8
FC Fulham
FC Fulham
5
1
8
9
Manchester City
Manchester City
5
4
7
10
Everton FC
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United
Manchester United
5
-2
7
12
Leeds United
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United
Newcastle United
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
-2
5
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Everton Stadium
Kapazität
52’769
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen