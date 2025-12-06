DE
Premier League: Everton FC - Nottingham Forest (06.12.2025)
Everton FC
16:00
Nottingham Forest
Everton FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Nottingham Forest
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Everton FC - Nottingham Forest
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
14
20
33
2
Manchester City
14
16
28
3
Aston Villa
14
6
27
4
Chelsea FC
14
10
24
5
Crystal Palace
14
7
23
6
FC Sunderland
14
4
23
7
Brighton & Hove Albion
14
4
22
8
Manchester United
14
1
22
9
Liverpool FC
14
0
22
10
Everton FC
14
-2
21
11
Tottenham Hotspur
14
5
19
12
Newcastle United
14
1
19
13
Brentford FC
14
-1
19
14
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
FC Fulham
14
-3
17
16
Nottingham Forest
14
-8
15
17
Leeds United
14
-10
14
18
West Ham United
14
-12
12
19
Burnley FC
14
-13
10
20
Wolverhampton Wanderers
14
-22
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Everton Stadium
Kapazität
52’769
