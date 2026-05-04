Hat Ex-FCB-Stürmer Englands Titelrennen entschieden?

DE
FR
Abonnieren
Everton FC
Everton FC
3:3
Manchester City
Manchester City
Zum Fussball-Kalender
Everton FC
Everton FC
Beendet
3:3
Manchester City
Manchester City
Barry 68', 81'
O'Brien 73'
Doku 43', 90'+7
Haaland 83'
04.05.2026, 23:04 Uhr

90. Minute (+8)

Fazit:
Feierabend in einem wilden Match, der FC Everton und Manchester City trennen sich 3:3. Hatten die Sky Blues in Abschnitt eins noch alles im Griff, änderte sich das Bild nach rund einer Stunde. Zunächst vergab Ndiaye noch zwei grosse Möglichkeiten aufs 1:1 (60., 65.), dann lud Guéhi mit einem kapitalen Schnitzer Barry zum Ausgleich ein (68.). Anschliessend spielte sich Everton in einen Rausch. O'Brien köpfte nach einer Ecke ein (73.), und mit Barrys Treffer nach Röhl-Vorlage (81.) schien der Kuchen gegessen zu sein. Vom Anstosskreis weg aber verkürzte Haaland (83.) und ebnete damit den Weg für eine irre Schlussphase. Die Citizens drängten die Blues tief in die Defensive, ehe Doku in letzter Sekunde das 3:3 erzielte (90+7). Trotz des späten Tores verliert die Guardiola-Elf zwei wichtige Punkte im Titelrennen auf den FC Arsenal. Für sie geht es am Samstag daheim gegen den FC Brentford weiter. Everton ist tags darauf bei Crystal Palace gefordert.

04.05.2026, 22:56 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

04.05.2026, 22:55 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+7)

Tooor für Manchester City, 3:3 durch Jérémy Doku
...das gibt es nicht - Doku schlenzt schon wieder traumhaft ins Tor! Der Eckstoss landet im linken Strafraumkorridor bei Guéhi. Der Pechvogel des 1:1 überlässt für Doku, der sich aus 16 Metern halblinker Position ein Herz. Sein gefühlvoller Schuss senkt sich herrlich ins lange Eck.

04.05.2026, 22:55 Uhr

90. Minute (+7)

Die vielleicht letzte Chance bekommt der Titelverteidiger nach einer Ecke. Donnarumma ist mit vorne...

04.05.2026, 22:54 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+6)

Einwechslung bei Everton FC: Harrison Armstrong

04.05.2026, 22:54 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+6)

Auswechslung bei Everton FC: Tim Iroegbunam

04.05.2026, 22:53 Uhr

90. Minute (+4)

Den Himmelblauen läuft die Zeit davon. Aktuell finden sie keinen Weg durch die dichte Abwehr der Hausherren.

04.05.2026, 22:52 Uhr

90. Minute (+2)

Moyes dreht an der Uhr. Er schickt Patterson und Alcaraz für Röhl und Dewsbury-Hall ins Rennen. Sein Team ist derweil ausschliesslich mit Verteidigen beschäftigt.

04.05.2026, 22:51 Uhr

90. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

04.05.2026, 22:50 Uhr

90. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Manchester City lässt Federn – trotz Aufholjagd
Hat Ex-FCB-Stürmer Englands Titelrennen entschieden?

Evertons Thierno Barry erzielt erstmals in seiner Karriere zwei Tore in einem Premier-League-Spiel. Der Leidtragende beim spektakulären 3:3 im Hill Dickinson Stadium ist Manchester City.
Publiziert: 04.05.2026 um 23:08 Uhr
|
Aktualisiert: 04.05.2026 um vor 35 Minuten
1/7
Evertons Thierno Barry glänzt am Montag mit seinem ersten Premier-League-Doppelpack.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Wars das mit den Titelhoffnungen von Manchester City? Die Skyblues kommen am Montagabend auswärts gegen Everton nicht über ein 3:3 hinaus. Premier-League-Leader Arsenal freuts. Die Gunners (noch drei ausstehende Spiele) liegen fünf Punkte vor dem Team von Pep Guardiola (noch vier ausstehende Spiele). 

In Liverpool bricht das Manchester-City-Kartenhaus kurzzeitig in der zweiten Halbzeit komplett in sich zusammen. Am Ursprung steht ein Katastrophen-Pass von Marc Guéhi. Der City-Verteidiger will zurück zu Goalie Gianluigi Donnarumma spielen, was total misslingt. Thierno Barry ist nach dem Total-Aussetzer Guéhis zur Stelle und gleicht zum 1:1 aus (68.). In der Schlussphase schlägt der Ex-FCB-Star noch ein zweites Mal zu. Beim Goal zum vermeintlich vorentscheidenden 3:1 braucht der Franzose nach einem abgefälschten Schuss nur noch den Fuss hinzuhalten (81.).

Aber aus dem ersten Everton-Sieg gegen Manchester City seit dem 15. Januar 2017 wirds dann doch nichts. Die Gäste kämpfen sich stark zurück. Erling Haaland verkürzt unmittelbar nach Barrys zweitem Tor-Streich (83.). Und dann hat Jérémy Doku, der Mann, der mit seinem herrlichen Schlenzer mit links in der 43. Minute das Skore eröffnet hat, das letzte Wort in dieser wilden Premier-League-Partie. Der Belgier zeigt, dass er es auch mit rechts kann und jagt im Anschluss an einen Corner, bei dem auch Donnarumma mit nach vorne gekommen ist, den Ball aus der Distanz gekonnt in die Maschen (97.). So rettet er dem Guardiola-Team in extremis immerhin einen Punkt.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Montag
04. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Everton Stadium
Kapazität
52'769
In diesem Artikel erwähnt
Everton
Everton
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Everton
      Everton
      Manchester City
      Manchester City
      Premier League
      Premier League