Hat Ex-FCB-Stürmer Englands Titelrennen entschieden?

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wars das mit den Titelhoffnungen von Manchester City? Die Skyblues kommen am Montagabend auswärts gegen Everton nicht über ein 3:3 hinaus. Premier-League-Leader Arsenal freuts. Die Gunners (noch drei ausstehende Spiele) liegen fünf Punkte vor dem Team von Pep Guardiola (noch vier ausstehende Spiele).

In Liverpool bricht das Manchester-City-Kartenhaus kurzzeitig in der zweiten Halbzeit komplett in sich zusammen. Am Ursprung steht ein Katastrophen-Pass von Marc Guéhi. Der City-Verteidiger will zurück zu Goalie Gianluigi Donnarumma spielen, was total misslingt. Thierno Barry ist nach dem Total-Aussetzer Guéhis zur Stelle und gleicht zum 1:1 aus (68.). In der Schlussphase schlägt der Ex-FCB-Star noch ein zweites Mal zu. Beim Goal zum vermeintlich vorentscheidenden 3:1 braucht der Franzose nach einem abgefälschten Schuss nur noch den Fuss hinzuhalten (81.).

Aber aus dem ersten Everton-Sieg gegen Manchester City seit dem 15. Januar 2017 wirds dann doch nichts. Die Gäste kämpfen sich stark zurück. Erling Haaland verkürzt unmittelbar nach Barrys zweitem Tor-Streich (83.). Und dann hat Jérémy Doku, der Mann, der mit seinem herrlichen Schlenzer mit links in der 43. Minute das Skore eröffnet hat, das letzte Wort in dieser wilden Premier-League-Partie. Der Belgier zeigt, dass er es auch mit rechts kann und jagt im Anschluss an einen Corner, bei dem auch Donnarumma mit nach vorne gekommen ist, den Ball aus der Distanz gekonnt in die Maschen (97.). So rettet er dem Guardiola-Team in extremis immerhin einen Punkt.