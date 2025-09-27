DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Crystal Palace - Liverpool FC (27.09.2025)
Crystal Palace
16:00
Liverpool FC
Zum Fussball-Kalender
Crystal Palace
Ab 16:00 Uhr
Vs
Liverpool FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Crystal Palace - Liverpool FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
5
6
15
2
Arsenal FC
5
8
10
3
Tottenham Hotspur
5
7
10
4
AFC Bournemouth
5
1
10
5
Crystal Palace
5
4
9
6
Chelsea FC
5
5
8
7
FC Sunderland
5
2
8
8
FC Fulham
5
1
8
9
Manchester City
5
4
7
10
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United
5
-2
7
12
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion
5
-2
5
15
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Selhurst Park
Kapazität
25’073
