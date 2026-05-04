Nottingham Forest bezwingt Chelsea an der Stamford Bridge mit 3:1 und sorgt für eine Sensation. Awoniyi glänzt mit zwei Toren, während die Blues ihre sechste Liga-Niederlage in Folge hinnehmen müssen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nottingham Forest sorgt am Montagnachmittag für eine faustdicke Überraschung und schlägt Chelsea an der Stamford Bridge mit 3:1. Die Partie – wegen Nottingham Forests Europapokal-Ambitionen extra auf den britischen Feiertag verschoben – entwickelt sich zu einem wahren Albtraum für die stark verunsicherten Blues. Schon in der 2. Minute köpft Awoniyi völlig freistehend zur Führung der Gäste, bei denen Nati-Stürmer Dan Ndoye verletzt fehlt, ein. Ein unnötiges Foul von Gusto bringt Nottingham früh den nächsten Vorteil: Den fälligen Strafstoss verwandelt Igor Jesus sicher zum 2:0. Chelsea findet offensiv kaum statt, hat aber Pech, als Fernández nur den Pfosten trifft.

Dramatisch wird es kurz vor der Pause: Nach einem schweren Zusammenprall muss Chelseas 18-jähriger Debütant Derry minutenlang behandelt und mit der Trage vom Platz gebracht werden. Cole Palmer vergibt den anschliessenden Elfmeter – und die Stimmung im Stadion ist am Boden.

Zweiter Zusammenstoss nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigen die Blues zwar Einsatz, bleiben aber weiterhin glücklos. Nottingham schenkt ihnen keine Hoffnung: Wieder ist es Awoniyi, der nach Vorarbeit von Gibbs-White das 3:0 markiert. Der englische Nationalspieler muss nach einem Zusammenprall mit Chelsea-Keeper Robert Sanchez ebenfalls ausgewechselt werden. Nach dem Spiel zeigen beide Spieler auf Instagram ihre Verletzungen.

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Kurz vor Schluss setzt Chelsea doch noch ein Ausrufezeichen. Stürmer Joao Pedro nimmt eine Flanke mit der Brust runter und hämmert die Kugel per Fallrückzieher ins Tor. Ein schöner, aber wertloser Treffer. Für Chelsea ist es die sechste Pleite in der Liga in Folge. Mit dem Sieg setzt sich Nottingham im Abstiegskampf etwas ab, drei Runden vor Schluss haben Ndoye und Co. sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

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