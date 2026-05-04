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Chelsea FC
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1:3
Nottingham Forest
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Beendet
1:3
Nottingham Forest
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Pedro 90'+3
Awoniyi 2', 52'
Jesus 15' (P)
04.05.2026, 18:18 Uhr

90. Minute (+10)

Fazit:
Ein wildes Fussballspiel zwischen Chelsea und Nottingham Forest endet mit 1:3. Im zweiten Durchgang spielten die Gäste clever. Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken überliessen sie Chelsea den Ballbesitz und lauerten auf Konter. Einen Konter nutzte Awoniyi nach Vorarbeit von Gibbs-White. Durch sein zweites Tor des Nachmittags erhöhte der Angreifer auf 3:0 aus Sicht der Reds. Nach rund einer Stunde kam es erneut zu unschönen Szenen und nach einem weiteren Zusammenprall mussten Robert Sánchez und Gibbs-White ebenfalls das Feld verlassen. In den Schlussminuten gelang Chelsea immerhin ein Traumtor, das die Torflaute beendete. Doch die sechste Niederlage in Serie konnten die Blues in der Schlussphase nicht mehr abwenden. Der Abschluss dieses Fazits soll noch einmal genutzt werden, um Genesungswünsche an Jesse Derry zu schicken. Der 18-Jährige, der heute sein Ligadebüt feierte, musste nach einem schweren Zusammenprall vom Platz getragen werden und liegt wohl im Krankenhaus. Hoffentlich wird er schnell genesen und steht bestenfalls bald wieder auf dem Platz.

04.05.2026, 18:09 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+10)

Spielende

04.05.2026, 18:09 Uhr

90. Minute (+9)

Nottingham lässt Chelsea wohl nicht mehr herankommen. Sie stehen vor wichtigen drei Punkten.

04.05.2026, 18:09 Uhr

90. Minute (+8)

Awoniyi behauptet die Kugel im Mittelfeld und erkämpft seinem Team damit Zeit. Er will Hutchinson mitnehmen, der allerdings aus dem Abseits startet. Dadurch verlieren die Gäste die Kugel wieder.

04.05.2026, 18:08 Uhr

90. Minute (+7)

Den Eckball können die Tricky Trees klären.

04.05.2026, 18:07 Uhr

90. Minute (+7)

Auf der rechten Seite lässt Palmer Netz stehen, der danach mit Krämpfen am Boden liegen bleibt. Erneut bleibt Palmer mit seiner Hereingabe hängen und es gibt Eckball für die Blues.

04.05.2026, 18:07 Uhr

90. Minute (+6)

Einen Eckball von der rechten Seite kann Chalobah nicht ordentlich aufs Tor drücken. So geht sein Kopfball aus sieben Metern klar über das Tor.

04.05.2026, 18:06 Uhr

90. Minute (+5)

Die Heimmannschaft scheint noch an ein Comeback zu glauben. Sie setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und suchen die Lücke. Sollten sie den Anschlusstreffer erzielen, ist an der Stamford Bridge mächtig was los.

04.05.2026, 18:03 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+3)

Tooor für Chelsea FC, 1:3 durch João Pedro
Für die wenigen Anhänger, die im Stadion geblieben sind, liefert João Pedro ein absolutes Traumtor! Aus dem rechten Halbfeld bringt Gusto eine Hereingabe auf den langen Pfosten. Dort steht Cucurella bereit, der den Ball per Kopf überlegt zurücklegt. João Pedro verarbeitet die Kugel wunderbar mit der Brust und steht mit dem Rücken zum Tor. Aus sieben Metern setzt er zum Fallrückzieher an und versenkt die Kugel in der linken Ecke! Das ist ein Weg, um die Torlosstrecke zu beenden und eventuell geht noch etwas für die Blues.

04.05.2026, 18:01 Uhr

90. Minute (+1)

Neun Minuten bekommen die Blues, um immerhin einen Treffer zu erzielen. Es nähert sich die sechste Liganiederlage in Folge ohne ein Tor erzielt zu haben.

Chelsea-Teenie abtransportiert
Nottingham-Sieg von zwei Zusammenstössen überschattet

Nottingham Forest bezwingt Chelsea an der Stamford Bridge mit 3:1 und sorgt für eine Sensation. Awoniyi glänzt mit zwei Toren, während die Blues ihre sechste Liga-Niederlage in Folge hinnehmen müssen.
Publiziert: 04.05.2026 um 22:04 Uhr
|
Aktualisiert: 04.05.2026 um 22:34 Uhr
1/7
Jesse Derry muss kurz vor der Pause abtransportiert werden.
Foto: Getty Images
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nottingham Forest sorgt am Montagnachmittag für eine faustdicke Überraschung und schlägt Chelsea an der Stamford Bridge mit 3:1. Die Partie – wegen Nottingham Forests Europapokal-Ambitionen extra auf den britischen Feiertag verschoben – entwickelt sich zu einem wahren Albtraum für die stark verunsicherten Blues. Schon in der 2. Minute köpft Awoniyi völlig freistehend zur Führung der Gäste, bei denen Nati-Stürmer Dan Ndoye verletzt fehlt, ein. Ein unnötiges Foul von Gusto bringt Nottingham früh den nächsten Vorteil: Den fälligen Strafstoss verwandelt Igor Jesus sicher zum 2:0. Chelsea findet offensiv kaum statt, hat aber Pech, als Fernández nur den Pfosten trifft.

Dramatisch wird es kurz vor der Pause: Nach einem schweren Zusammenprall muss Chelseas 18-jähriger Debütant Derry minutenlang behandelt und mit der Trage vom Platz gebracht werden. Cole Palmer vergibt den anschliessenden Elfmeter – und die Stimmung im Stadion ist am Boden.

Zweiter Zusammenstoss nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigen die Blues zwar Einsatz, bleiben aber weiterhin glücklos. Nottingham schenkt ihnen keine Hoffnung: Wieder ist es Awoniyi, der nach Vorarbeit von Gibbs-White das 3:0 markiert. Der englische Nationalspieler muss nach einem Zusammenprall mit Chelsea-Keeper Robert Sanchez ebenfalls ausgewechselt werden. Nach dem Spiel zeigen beide Spieler auf Instagram ihre Verletzungen. 

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Kurz vor Schluss setzt Chelsea doch noch ein Ausrufezeichen. Stürmer Joao Pedro nimmt eine Flanke mit der Brust runter und hämmert die Kugel per Fallrückzieher ins Tor. Ein schöner, aber wertloser Treffer. Für Chelsea ist es die sechste Pleite in der Liga in Folge. Mit dem Sieg setzt sich Nottingham im Abstiegskampf etwas ab, drei Runden vor Schluss haben Ndoye und Co. sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. 

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Manchester City
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Manchester United
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4
Liverpool FC
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Aston Villa
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AFC Bournemouth
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7
Brentford FC
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Brighton & Hove Albion
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13
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Schiedsrichter
Referee
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England
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Montag
04. Mai 2026 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Stamford Bridge
Kapazität
40'044
In diesem Artikel erwähnt
Chelsea
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Nottingham Forest
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Premier League
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