Chelsea FC
Chelsea FC
17:30
Arsenal FC
Arsenal FC
Chelsea FC
Chelsea FC
Ab 17:30 Uhr
Vs
Arsenal FC
Arsenal FC
Premier League
Chelsea FC - Arsenal FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
12
18
29
2
Manchester City
Manchester City
13
15
25
3
Chelsea FC
Chelsea FC
12
12
23
4
FC Sunderland
FC Sunderland
13
4
22
5
Aston Villa
Aston Villa
12
4
21
6
Crystal Palace
Crystal Palace
12
7
20
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
12
3
19
8
Brentford FC
Brentford FC
13
1
19
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
13
-2
19
10
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
13
5
18
11
Newcastle United
Newcastle United
13
1
18
12
Manchester United
Manchester United
12
0
18
13
Liverpool FC
Liverpool FC
12
-2
18
14
Everton FC
Everton FC
13
-3
18
15
FC Fulham
FC Fulham
13
-2
17
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United
West Ham United
12
-10
11
18
Leeds United
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
12
-20
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Anthony
Taylor
England
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
London, England
Stamford Bridge
Kapazität
40’341
