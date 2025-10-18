DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Burnley FC - Leeds United (18.10.2025)
Burnley FC
16:00
Leeds United
Zum Fussball-Kalender
Burnley FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Leeds United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Burnley FC - Leeds United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
7
11
16
2
Liverpool FC
7
4
15
3
Tottenham Hotspur
7
8
14
4
AFC Bournemouth
7
3
14
5
Manchester City
7
9
13
6
Crystal Palace
7
4
12
7
Chelsea FC
7
4
11
8
Everton FC
7
2
11
9
FC Sunderland
7
1
11
10
Manchester United
7
-2
10
11
Newcastle United
7
1
9
12
Brighton & Hove Albion
7
0
9
13
Aston Villa
7
-1
9
14
FC Fulham
7
-3
8
15
Leeds United
7
-4
8
16
Brentford FC
7
-3
7
17
Nottingham Forest
7
-7
5
18
Burnley FC
7
-8
4
19
West Ham United
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers
7
-9
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tim
Robinson
England
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Burnley, England
Turf Moor
Kapazität
22’546
