DE
FR
Abonnieren
Burnley FC
Burnley FC
20:30
Crystal Palace
Crystal Palace
Zum Fussball-Kalender
Burnley FC
Burnley FC
Ab 20:30 Uhr
Vs
Crystal Palace
Crystal Palace
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Premier League
Burnley FC - Crystal Palace

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
13
18
30
2
Manchester City
Manchester City
14
16
28
3
Chelsea FC
Chelsea FC
13
12
24
4
Aston Villa
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
13
5
22
6
FC Sunderland
FC Sunderland
13
4
22
7
Manchester United
Manchester United
13
1
21
8
Liverpool FC
Liverpool FC
13
0
21
9
Everton FC
Everton FC
14
-2
21
10
Crystal Palace
Crystal Palace
13
6
20
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
14
5
19
12
Brentford FC
Brentford FC
13
1
19
13
Newcastle United
Newcastle United
14
1
19
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
FC Fulham
FC Fulham
14
-3
17
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United
West Ham United
13
-12
11
18
Leeds United
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
13
-21
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Thomas
Kirk
England
Anstoss
Mittwoch
03. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Burnley, England
Turf Moor
Kapazität
22’546
In diesem Artikel erwähnt
Burnley
Burnley
Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Burnley
        Burnley
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        Premier League
        Premier League