Premier League: Brighton & Hove Albion - West Ham United (07.12.2025)
Brighton & Hove Albion
15:00
West Ham United
Brighton & Hove Albion
Ab 15:00 Uhr
Vs
West Ham United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Brighton & Hove Albion - West Ham United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
15
19
33
2
Manchester City
15
19
31
3
Aston Villa
15
7
30
4
Chelsea FC
15
10
25
5
Everton FC
15
1
24
6
Crystal Palace
14
7
23
7
FC Sunderland
15
1
23
8
Liverpool FC
15
0
23
9
Tottenham Hotspur
15
7
22
10
Brighton & Hove Albion
14
4
22
11
Newcastle United
15
2
22
12
Manchester United
14
1
22
13
AFC Bournemouth
15
-3
20
14
Brentford FC
15
-3
19
15
FC Fulham
14
-3
17
16
Leeds United
15
-10
15
17
Nottingham Forest
15
-11
15
18
West Ham United
14
-12
12
19
Burnley FC
15
-14
10
20
Wolverhampton Wanderers
14
-22
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Simon
Hooper
England
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Falmer, England
American Express Community Stadium
Kapazität
31’876
