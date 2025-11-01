DE
Sport
Sport
Fussball
Premier League
Premier League
Premier League: Brighton & Hove Albion - Leeds United (01.11.2025)
Brighton & Hove Albion
16:00
Leeds United
Brighton & Hove Albion
Ab 16:00 Uhr
Vs
Leeds United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Brighton & Hove Albion - Leeds United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
9
13
22
2
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Tottenham Hotspur
9
10
17
4
FC Sunderland
9
4
17
5
Manchester City
9
10
16
6
Manchester United
9
1
16
7
Liverpool FC
9
2
15
8
Aston Villa
9
1
15
9
Chelsea FC
9
6
14
10
Crystal Palace
9
3
13
11
Brentford FC
9
0
13
12
Newcastle United
9
1
12
13
Brighton & Hove Albion
9
-1
12
14
Everton FC
9
-3
11
15
Leeds United
9
-5
11
16
Burnley FC
9
-5
10
17
FC Fulham
9
-5
8
18
Nottingham Forest
9
-12
5
19
West Ham United
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers
9
-12
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Michael
Oliver
England
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Falmer, England
American Express Community Stadium
Kapazität
31’876
