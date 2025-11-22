DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Brighton & Hove Albion - Brentford FC (22.11.2025)
Brighton & Hove Albion
16:00
Brentford FC
Zum Fussball-Kalender
Brighton & Hove Albion
Ab 16:00 Uhr
Vs
Brentford FC
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Brighton & Hove Albion - Brentford FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City
11
15
22
3
Chelsea FC
11
10
20
4
FC Sunderland
11
4
19
5
Tottenham Hotspur
11
9
18
6
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United
11
1
18
8
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion
11
2
16
12
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United
11
-3
12
15
FC Fulham
11
-4
11
16
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United
11
-10
10
19
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers
11
-18
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
John
Brooks
England
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Falmer, England
American Express Community Stadium
Kapazität
31’876
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier League