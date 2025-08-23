DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Brentford FC - Aston Villa (23.08.2025)
Brentford FC
16:00
Aston Villa
Brentford FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Aston Villa
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Brentford FC - Aston Villa
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Chelsea FC
2
4
4
2
Manchester City
1
4
3
3
FC Sunderland
1
3
3
3
Tottenham Hotspur
1
3
3
5
Liverpool FC
1
2
3
6
Nottingham Forest
1
2
3
7
Arsenal FC
1
1
3
7
Leeds United
1
1
3
9
Brighton & Hove Albion
1
0
1
9
FC Fulham
1
0
1
11
Aston Villa
1
0
1
11
Crystal Palace
1
0
1
11
Newcastle United
1
0
1
14
Everton FC
1
-1
0
14
Manchester United
1
-1
0
16
AFC Bournemouth
1
-2
0
17
Brentford FC
1
-2
0
18
Burnley FC
1
-3
0
19
Wolverhampton Wanderers
1
-4
0
20
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Tony
Harrington
England
Anstoss
Samstag
23. August 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Brentford Community Stadium
Kapazität
17’250
