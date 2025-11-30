DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Aston Villa - Wolverhampton Wanderers (30.11.2025)
Aston Villa
15:05
Wolverhampton Wanderers
Aston Villa
Ab 15:05 Uhr
Vs
Wolverhampton Wanderers
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Aston Villa - Wolverhampton Wanderers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Manchester City
13
15
25
3
Chelsea FC
12
12
23
4
FC Sunderland
13
4
22
5
Aston Villa
12
4
21
6
Crystal Palace
12
7
20
7
Brighton & Hove Albion
12
3
19
8
Brentford FC
13
1
19
9
AFC Bournemouth
13
-2
19
10
Tottenham Hotspur
13
5
18
11
Newcastle United
13
1
18
12
Manchester United
12
0
18
13
Liverpool FC
12
-2
18
14
Everton FC
13
-3
18
15
FC Fulham
13
-2
17
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United
12
-10
11
18
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers
12
-20
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 15:05 Uhr
Stadion
Birmingham, England
Villa Park
Kapazität
42’640
