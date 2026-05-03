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Aston Villa
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1:2
Tottenham Hotspur
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Aston Villa
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Beendet
1:2
Tottenham Hotspur
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Buendia 90'+6
Gallagher 12'
Richarlison 25'
03.05.2026, 21:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende (1:2)

03.05.2026, 21:45 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+6)

Tor, Kopfball, 1:2 durch E. Buendía (Aston Villa)

03.05.2026, 21:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+6)

Gelbe Karte C. Gallagher (Tottenham)

03.05.2026, 21:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 21:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung M. Tel (Tottenham)

03.05.2026, 21:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung L. Bergvall (Tottenham)

03.05.2026, 21:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung P. Sarr (Tottenham)

03.05.2026, 21:45 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung Richarlison (Tottenham)

03.05.2026, 21:40 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung J. Sancho (Aston Villa)

03.05.2026, 21:40 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung L. Bailey (Aston Villa)

Zweiter Sieg in Folge
Tottenham verlässt die Abstiegsränge

Tottenham holt einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Die Spurs schlagen Champions-League-Anwärter Aston Villa mit 2:1.
Publiziert: 03.05.2026 um 22:32 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 22:35 Uhr
1/2
Richarlison steuert einen Treffer zum Spurs-Sieg bei.
Foto: Getty Images
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Tottenham feiert gegen Aston Villa den zweiten Sieg in Folge. Dank des 2:1 verlassen die Londoner die Abstiegsränge und liegen nun einen Punkt vor West Ham. Das Team von Unai Emery verpasst es derweil, einen grossen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation zu machen.

Der Fokus beim Team aus Birmingham scheint allerdings ohnehin auf dem Rückspiel des Europa-League-Halbfinals gegen Nottingham am Donnerstag zu liegen, weshalb die Villans nicht mit der absoluten Bestbesetzung auflaufen. Das nutzen die Spurs schon in der ersten Halbzeit aus und führen dank Gallagher und Richarlison nach 25 Minuten mit zwei Toren.

Nach der Pause beschränkt sich Tottenham auf die Verwaltung des Vorsprungs und weil bei Aston Villa offensiv weiter nicht viel zusammenpasst, gelingt das lange Zeit ohne Probleme. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit verkürzt der eingewechselte Buendia – es ist allerdings zu spät, um das Spiel nochmals spannend zu machen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
33
37
70
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
10
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
11
Everton FC
Everton FC
34
0
47
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Samuel
Barrott
England
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Birmingham, England
Villa Park
Kapazität
43'205
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