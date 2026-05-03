Tottenham verlässt die Abstiegsränge

Julian Sigrist Redaktor Sport

Tottenham feiert gegen Aston Villa den zweiten Sieg in Folge. Dank des 2:1 verlassen die Londoner die Abstiegsränge und liegen nun einen Punkt vor West Ham. Das Team von Unai Emery verpasst es derweil, einen grossen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation zu machen.

Der Fokus beim Team aus Birmingham scheint allerdings ohnehin auf dem Rückspiel des Europa-League-Halbfinals gegen Nottingham am Donnerstag zu liegen, weshalb die Villans nicht mit der absoluten Bestbesetzung auflaufen. Das nutzen die Spurs schon in der ersten Halbzeit aus und führen dank Gallagher und Richarlison nach 25 Minuten mit zwei Toren.

Nach der Pause beschränkt sich Tottenham auf die Verwaltung des Vorsprungs und weil bei Aston Villa offensiv weiter nicht viel zusammenpasst, gelingt das lange Zeit ohne Probleme. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit verkürzt der eingewechselte Buendia – es ist allerdings zu spät, um das Spiel nochmals spannend zu machen.