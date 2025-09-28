DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Aston Villa - FC Fulham (28.09.2025)
Aston Villa
15:00
FC Fulham
Zum Fussball-Kalender
Aston Villa
Ab 15:00 Uhr
Vs
FC Fulham
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Aston Villa - FC Fulham
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
6
5
15
2
Crystal Palace
6
5
12
3
Tottenham Hotspur
6
7
11
4
FC Sunderland
6
3
11
5
AFC Bournemouth
6
1
11
6
Manchester City
6
8
10
7
Arsenal FC
5
8
10
8
Chelsea FC
6
3
8
9
FC Fulham
5
1
8
10
Brighton & Hove Albion
6
0
8
11
Leeds United
6
-3
8
12
Everton FC
5
1
7
13
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United
6
-4
7
15
Newcastle United
5
0
6
16
Nottingham Forest
6
-5
5
17
Burnley FC
6
-7
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Andrew
Madley
England
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Birmingham, England
Villa Park
Kapazität
42’640
