Premier League: Aston Villa - Burnley FC (05.10.2025)
Aston Villa
15:00
Burnley FC
Aston Villa
Ab 15:00 Uhr
Vs
Burnley FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Aston Villa - Burnley FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
7
11
16
2
Liverpool FC
7
4
15
3
Tottenham Hotspur
7
8
14
4
AFC Bournemouth
7
3
14
5
Crystal Palace
6
5
12
6
Chelsea FC
7
4
11
7
FC Sunderland
7
1
11
8
Manchester City
6
8
10
9
Manchester United
7
-2
10
10
Everton FC
6
1
8
11
Brighton & Hove Albion
6
0
8
12
FC Fulham
7
-3
8
13
Leeds United
7
-4
8
14
Brentford FC
6
-2
7
15
Newcastle United
6
-1
6
16
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Andrew
Kitchen
England
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Birmingham, England
Villa Park
Kapazität
42’640
