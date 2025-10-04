DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Arsenal FC - West Ham United (04.10.2025)
Arsenal FC
16:00
West Ham United
Arsenal FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
West Ham United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Arsenal FC - West Ham United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
6
5
15
2
AFC Bournemouth
7
3
14
3
Arsenal FC
6
9
13
4
Crystal Palace
6
5
12
5
Tottenham Hotspur
6
7
11
6
FC Sunderland
6
3
11
7
Manchester City
6
8
10
8
Chelsea FC
6
3
8
9
Everton FC
6
1
8
10
Brighton & Hove Albion
6
0
8
11
FC Fulham
7
-3
8
12
Leeds United
6
-3
8
13
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United
6
-4
7
15
Newcastle United
6
-1
6
16
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United
6
-8
4
20
Wolverhampton Wanderers
6
-9
1
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
John
Brooks
England
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60’704
